Украина и НАТО запускают технологическую инициативу UNITE — Brave NATO

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте запуск новой технологической инициативы UNITE — Brave NATO, которая поможет масштабировать совместные оборонные проекты. Стороны согласовали ключевые потребности фронта перед будущим "Рамштайном", где речь шла о защите городов от российских баллистических ракет и закупках дефицитного вооружения.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Федоров и Рютте обсудили приоритеты для Украины для обороны

Министр обороны Михаил Федоров провел переговоры с Генеральным секретарем Альянса Марком Рютте. Главной целью встречи стало согласование пакетов помощи, чтобы каждое будущее решение союзников четко соответствовало текущим запросам передовой и реально усиливало Силы обороны.

Отдельным приоритетом разговора стала защита неба от баллистических ударов. Михаил Федоров подчеркнул, что несмотря на перехват инициативы на фронте, российская баллистика остается ключевой угрозой. Не имея успехов на поле боя, враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и мирные города.

Для противодействия этим угрозам стороны определили четыре главных направления сотрудничества. Это привлечение партнерских взносов в программу PURL, срочные поставки противоракет PAC-3 через механизм JUMPSTART для расширения антибаллистических возможностей Украины, получение снарядов повышенной дальности по Чешской инициативе, а также выделение иностранных средств на прямое производство украинских БпЛА.

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Также Федоров и Рютте обсудили запуск новой технологической программы UNITE — Brave NATO. Она поможет масштабировать совместные оборонные проекты. Министр обороны поблагодарил главу Альянса за координацию усилий союзников для подготовки эффективных решений, которые укрепят безопасность как Украины, так и всех стран-членов НАТО.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 3 июня, провел официальную встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время переговоров стороны подробно обсудили ряд критически важных вопросов для укрепления обороноспособности страны.

28 мая состоялся стратегический раунд переговоров с участием руководителя оборонного ведомства Украины Михаила Федорова, министров обороны Германии и Великобритании Бориса Писториуса и Джона Гили, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Главной целью встречи было согласование оборонных потребностей Киева накануне масштабных переговоров "Рамштайн".