Федоров обговорив нюанси з партнерами для засідання "Рамштайн"

Міністр оборони України Михайло Федоров.

Забезпечення української армії далекобійними снарядами, новими системами ППО та грошима на дрони стане основою червневого засідання "Рамштайн". Журналісти уже дізналися дату чергового засідання.

Про це повідомляє "Суспільне".

Україна погодила ключові напрямки для обговорень на засіданні "Рамштайн"

Наприкінці весни, 28 травня, очільник оборонного відомства України Михайло Федоров провів важливі переговори щодо ключових потреб країни на міжнародній арені.

Його співрозмовниками стали міністри оборони Німеччини та Великої Британії Борис Пісторіус і Джон Гілі, а також генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Під час цієї зустрічі сторони детально окреслили головні пріоритети офіційного Києва перед майбутніми переговорами союзників. Серед озвучених запитів критично важливими для української сторони залишаються суттєве посилення протиповітряної оборони, постачання далекобійних артилерійських боєприпасів, а також виділення фінансування на внутрішнє виробництво вітчизняних безпілотних літальних апаратів.

Чергова міжнародна зустріч партнерів у форматі "Рамштайн" запланована на четвер, 18 червня. За інформацією власних джерел видання "Суспільне", цей захід організують безпосередньо перед початком офіційного саміту міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Як уже писали раніше Новини.LIVE, попередня масштабна зустріч Контактної групи для координації міжнародної військової допомоги Україні відбулася раніше, а саме 15 квітня. У результаті цих обговорень Україні передали фінансову допомогу та затвердили конкретні кроки для посилення ППО та виробництва зброї.