Нові внески в програму PURL: Зеленський озвучив результати "Рамштайну"

Володимир Зеленський.

На засіданні у форматі "Рамштайн" Україна отримала нові підтвердження підтримки від міжнародних партнерів. Йдеться як про фінансову допомогу, так і про посилення оборонних спроможностей, зокрема у сфері ППО та виробництва зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, передає Новини.LIVE.

Зеленський прокоментував підсумки "Рамштайну"

Президент заслухав доповідь міністра оборони України Михайла Федорова щодо результатів засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". За словами глави держави, домовленості, досягнуті раніше з партнерами, вже почали реалізовуватися.

"Партнери на "Рамштайні" відзначили сильні позиції України на полі бою — вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобов'язання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей", — зазначив Зеленський.

Під час зустрічі було підтверджено нові внески до програми PURL від п'яти країн. Президент також подякував партнерам за конкретні рішення та підтримку, зокрема Німеччина продовжує співпрацю у сфері ППО та розвитку далекобійних спроможностей, а Велика Британія працює над постачанням дронів. Ти часом Норвегія виділяє значні кошти на забезпечення бригад і логістику, Нідерланди інвестують у безпілотники, а Іспанія долучається до європейських оборонних ініціатив. Також підтримку надають Канада, Бельгія, Литва та Естонія.

Окремо глава держави наголосив на важливості подальшого розвитку спільного виробництва озброєння та розширення співпраці з партнерами у сфері оборонних технологій. Президент підкреслив, що достатній рівень оборонної підтримки позбавляє Росію шансів реалізувати свої цілі.

Коли відбудеться наступний "Рамштайн"

Крім того, як повідомив Михайло Федоров, наступне засідання "Рамштайну" має відбутися у червні.

"Ми будемо готуватися до наступної зустрічі в форматі "Рамштайн", яка відбудеться в червні. У нас багато домашньої роботи, яку нам потрібно зробити", — заявив міністр оборони.

Як писали Новини.LIVE, засідання "Рамштайну" відбулося 15 квітня. Михайло Федоров повідомив про важливі домовленості з партнерами, які посилять обороноздатність України.

А також напередодні стало відомо, що Україна та Німеччина досягли угоди щодо нового оборонного пакету. Країни домовилися про співпрацю на 4 млрд євро.