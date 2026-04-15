Новые взносы в программу PURL: Зеленский озвучил результаты "Рамштайна"

На заседании в формате "Рамштайн" Украина получила новые подтверждения поддержки от международных партнеров. Речь идет как о финансовой помощи, так и об усилении оборонных возможностей, в частности в сфере ПВО и производства оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 апреля, передает Новини.LIVE.

Президент заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова о результатах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По словам главы государства, договоренности, достигнутые ранее с партнерами, уже начали реализовываться.

"Партнеры на "Рамштайн" отметили сильные позиции Украины на поле боя — благодарен за это каждой нашей боевой бригаде. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение нашей защиты достаточное, у России нет возможности реально достичь своих оккупационных целей", — отметил Зеленский.

Во время встречи были подтверждены новые взносы в программу PURL от пяти стран. Президент также поблагодарил партнеров за конкретные решения и поддержку, в частности Германия продолжает сотрудничество в сфере ПВО и развития дальнобойных возможностей, а Великобритания работает над поставкой дронов. Тем временем Норвегия выделяет значительные средства на обеспечение бригад и логистику, Нидерланды инвестируют в беспилотники, а Испания присоединяется к европейским оборонным инициативам. Также поддержку оказывают Канада, Бельгия, Литва и Эстония.

Читайте также:

Отдельно глава государства отметил важность дальнейшего развития совместного производства вооружения и расширения сотрудничества с партнерами в сфере оборонных технологий. Президент подчеркнул, что достаточный уровень оборонной поддержки лишает Россию шансов реализовать свои цели.

Кроме того, как сообщил Михаил Федоров, следующее заседание "Рамштайн" должно состояться в июне.

"Мы будем готовиться к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в июне. У нас много домашней работы, которую нам нужно сделать", — заявил министр обороны.

Заседание "Рамштайна" состоялось 15 апреля. Михаил Федоров сообщил о важных договоренностях с партнерами, которые усилят обороноспособность Украины.

А также накануне стало известно, что Украина и Германия достигли соглашения по новому оборонному пакету. Страны договорились о сотрудничестве на 4 млрд евро.