Федоров обсудил нюансы с партнерами для заседания "Рамштайн"

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Министерство обороны Украины

Обеспечение украинской армии дальнобойными снарядами, новыми системами ПВО и деньгами на дроны станет основой июньского заседания "Рамштайн". Журналисты уже узнали дату очередного заседания.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Украина согласовала ключевые направления для обсуждений на заседании "Рамштайн"

В конце весны, 28 мая, глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров провел важные переговоры относительно ключевых потребностей страны на международной арене.

Его собеседниками стали министры обороны Германии и Великобритании Борис Писториус и Джон Гили, а также генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. Во время этой встречи стороны детально очертили главные приоритеты официального Киева перед предстоящими переговорами союзников. Среди озвученных запросов критически важными для украинской стороны остаются существенное усиление противовоздушной обороны, поставки дальнобойных артиллерийских боеприпасов, а также выделение финансирования на внутреннее производство отечественных беспилотных летательных аппаратов.

Очередная международная встреча партнеров в формате "Рамштайн" запланирована на четверг, 18 июня. По информации собственных источников издания "Суспільне", это мероприятие организуют непосредственно перед началом официального саммита министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Как уже писали ранее Новини.LIVE, предыдущая масштабная встреча Контактной группы для координации международной военной помощи Украине состоялась ранее, а именно 15 апреля. В результате этих обсуждений Украине передали финансовую помощь и утвердили конкретные шаги для усиления ПВО и производства оружия.