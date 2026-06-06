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Главная Новости дня Украина может получить от НАТО 70 млрд евро военной помощи

Украина может получить от НАТО 70 млрд евро военной помощи

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Дата публикации 6 июня 2026 17:41
Украина может получить от НАТО 70 млрд евро военной помощи
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Stevo Vasiljevic

Страны НАТО обсуждают возможность предоставления Украине нового пакета военной поддержки объемом 70 млрд евро. О соответствующем решении могут объявить уже в следующем месяце во время саммита Альянса в Турции.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

Новая помощь для Украины

По информации дипломатических источников, инициатива, которую Германия предложила в прошлом месяце, предусматривает введение нового механизма для более прозрачного финансирования поддержки Украины.

"Ключевым является твердое обязательство Анкары продолжать решающую поддержку Украины на устойчивой и более справедливой основе", — подчеркнул высокопоставленный дипломат НАТО.

Финансирование объемом 70 млрд евро не предусматривает исключительно новых поступлений. Примерно 30 млрд евро планируют направить из уже согласованного Евросоюзом двухлетнего кредита для Украины на 90 млрд евро, еще около 40 млрд евро поступят в рамках двусторонних программ помощи.

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"Это естественно, учитывая тот факт, что большинство союзников НАТО также являются членами ЕС. Было бы несправедливо, если бы их дважды призывали к участию в обороне", — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

В то же время часть стран выражает беспокойство, что при наличии финансирования со стороны ЕС у них может снизиться мотивация самостоятельно оказывать помощь.

Вопрос поддержки Украины станет одним из центральных на повестке дня саммита лидеров НАТО, который состоится 7-8 июля.

Как писали Новини.LIVE, министр обороны Украины Михаил Федоров провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте по запуску новой технологической инициативы UNITE — Brave NATO, которая призвана расширить и ускорить совместные оборонные проекты.

А 3 июня украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с Марком Рютте. В частности, стороны обсудили усиление поддержки Украины и оборонные потребности.

война НАТО Украина
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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