Зеленський: саміт G7 приніс важливі результати для України

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Саміт країн "Групи семи" у французькому Евіані приніс Україні дуже важливі оборонні та економічні рішення. Президент Володимир Зеленський заявив про досягнення твердих домовленостей щодо додаткового посилення нашої протиповітряної оборони найближчим часом. Крім того, світові лідери затвердили спільний план дій, який суттєво обмежить фінансові можливості Кремля фінансувати бойові дії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву президента України Володимира Зеленського.

Нові зенітні комплекси та захист української енергетики

Міжнародні партнери повністю підтвердили готовність забезпечувати стабільність української інфраструктури перед майбутніми зимовими місяцями.

"Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на Росію за війну, тиску заради миру", — наголосив Володимир Зеленський.

Крім поставок зенітних систем та ракет-перехоплювачів, закордонні партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості.

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Єдність світових лідерів проти російського терору

Українська делегація зафіксувала абсолютне спільне розуміння головних викликів з боку всіх учасників зустрічі.

"Наша глобальна єдність реально зменшує російську можливість продовжувати цю божевільну та злочинну агресію проти України. Дякую всім, хто допомагає нам!", — зазначив Володимир Зеленський.

Західні країни планують діяти рішуче, щоб максимально швидко наблизити мир в Україні.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, лідери країн G7 у спільній заяві оголосили про збільшення поставок систем ППО та далекобійних ракет Україні. Крім того, вони узгодили передачу ліцензій на виробництво іноземного озброєння на українських заводах.

Також ми писали, що Україна демонструє готовність до переговорів і режиму тиші, водночас зміцнюючи свої позиції на фронті. Однак Росія не демонструє кроків до завершення війни і не зацікавлена в цьому.