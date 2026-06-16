Зеленський: РФ не демонструє кроків до припинення вогню

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Україна політично готова до завершення війни та встановлення режиму припинення вогню. Однак Росія не проявляє жодної активності у цьому напрямку.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Новини.LIVE.

Чи готова Росія до припинення вогню

Глава держави наголосив, що під час саміту G7 країни "Великої сімки" визнали лідерство України та поділяють її оцінку ситуації.

За словами Зеленського, протягом останніх місяців Україна демонструє готовність до переговорів і режиму тиші, водночас зміцнюючи свої позиції на фронті. Зокрема, йдеться про розвиток українських військових технологій і посилення далекобійних можливостей.

Президент підкреслив, що партнери з G7 погоджуються з необхідністю подальшого тиску на Росію, яка не демонструє кроків до завершення війни.

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"Політично Україна готова до закінчення війни і припинення вогню, але Росія не демонструє активності щодо цього", — Зеленський.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України заявив про необхідність проведення офіційних переговорів із керівником Кремля Володимиром Путіним до початку зими. Він застеріг російське керівництво, що у разі відмови на Росію може очікувати складна зима на тлі регулярних повітряних ударів України.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що серед лідерів країн G7 існує спільне розуміння: Росія не зацікавлена у завершенні війни проти України. За його словами, міжнародні партнери дедалі чіткіше усвідомлюють справжні наміри Кремля, навіть попри те, що значна частина росіян уже підтримує припинення бойових дій.