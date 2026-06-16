Зеленський попередив Кремль про "важку зиму" для Росії

Зеленський попередив Кремль про "непросту зиму" для Росії
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності провести офіційні переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним до початку зими. Він попередив керівництво країни-агресора, що у разі відмови на Росію очікує важка зима на тлі постійних повітряних ударів України. При цьому президент наполягає на організації цієї зустрічі виключно на території нейтральної держави.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку цитує The Guardian.
Гаряча пропозиція від президента
Під час свого онлайн-звернення глава держави нагадав про свою офіційну пропозицію Кремлю долучитися до діалогу на полях саміту країн "Групи семи", на яку в Москві не відреагували.
Для проведення майбутнього раунду переговорів Україна офіційно розглядає майданчики у Швейцарії, Туреччині, США або в одній із держав Близького Сходу.
Попередження для Кремля про дзеркальні наслідки
Українська сторона не збирається залишати без відповіді постійні російські атаки на критичну та цивільну інфраструктуру наших міст.
"Це була жахлива зима для нас... Звісно, ми не хочемо переживати ще одну таку зиму. І Росія має знати, що цього року у них теж не буде простої зими", — заявив Володимир Зеленський.
Київ планує задіяти всі наявні далекобійні інструменти, аби перенести тягар наслідків війни безпосередньо на територію держави-агресора.
Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський заявив, що Росія повністю втратила стратегічну ініціативу майже на всіх напрямках лінії фронту. За останній місяц Сили оборони України успішно просуваються вперед. Зокрема, на одному з напрямків українським бійцям вдалося звільнити 100 км території.
Також ми писали, що з тим, що РФ програє на фронті, погоджуються і керівники країн G7. Іноземні лідери вважають, що Путін втрачає занадто багато людей на фронті. Тому він має укласти мирну угоду в максимально стислі терміни.