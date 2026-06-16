Зеленський попередив Кремль про "важку зиму" для Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності провести офіційні переговори з керівником Кремля Володимиром Путіним до початку зими. Він попередив керівництво країни-агресора, що у разі відмови на Росію очікує важка зима на тлі постійних повітряних ударів України. При цьому президент наполягає на організації цієї зустрічі виключно на території нейтральної держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку цитує The Guardian.

Гаряча пропозиція від президента

Під час свого онлайн-звернення глава держави нагадав про свою офіційну пропозицію Кремлю долучитися до діалогу на полях саміту країн "Групи семи", на яку в Москві не відреагували.

Для проведення майбутнього раунду переговорів Україна офіційно розглядає майданчики у Швейцарії, Туреччині, США або в одній із держав Близького Сходу.

Попередження для Кремля про дзеркальні наслідки

Українська сторона не збирається залишати без відповіді постійні російські атаки на критичну та цивільну інфраструктуру наших міст.

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"Це була жахлива зима для нас... Звісно, ми не хочемо переживати ще одну таку зиму. І Росія має знати, що цього року у них теж не буде простої зими", — заявив Володимир Зеленський.

Київ планує задіяти всі наявні далекобійні інструменти, аби перенести тягар наслідків війни безпосередньо на територію держави-агресора.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Володимир Зеленський заявив, що Росія повністю втратила стратегічну ініціативу майже на всіх напрямках лінії фронту. За останній місяц Сили оборони України успішно просуваються вперед. Зокрема, на одному з напрямків українським бійцям вдалося звільнити 100 км території.

Також ми писали, що з тим, що РФ програє на фронті, погоджуються і керівники країн G7. Іноземні лідери вважають, що Путін втрачає занадто багато людей на фронті. Тому він має укласти мирну угоду в максимально стислі терміни.