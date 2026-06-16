Зеленский предупредил Кремль о «тяжелой зиме» для России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость провести официальные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным до начала зимы. Он предупредил руководство страны-агрессора, что в случае отказа Россию ждет тяжелая зима на фоне постоянных воздушных ударов Украины. При этом президент настаивает на организации этой встречи исключительно на территории нейтрального государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое цитирует The Guardian.

Горячее предложение от президента

Во время своего онлайн-обращения глава государства напомнил о своем официальном предложении Кремлю присоединиться к диалогу на полях саммита стран "Группы семи", на которое в Москве не отреагировали.

Для проведения будущего раунда переговоров Украина официально рассматривает площадки в Швейцарии, Турции, США или в одном из государств Ближнего Востока.

Предупреждение Кремлю о зеркальных последствиях

Украинская сторона не собирается оставлять без ответа постоянные российские атаки на критическую и гражданскую инфраструктуру наших городов.

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"Это была ужасная зима для нас... Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму. И Россия должна знать, что в этом году у них тоже не будет простой зимы", — заявил Владимир Зеленский.

Киев планирует задействовать все имеющиеся средства дальнего действия, чтобы перенести бремя последствий войны непосредственно на территорию государства-агрессора.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский заявил, что Россия полностью утратила стратегическую инициативу почти на всех направлениях линии фронта. За последний месяц Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед. В частности, на одном из направлений украинским бойцам удалось освободить 100 км территории.

Также мы писали, что с тем, что РФ проигрывает на фронте, согласны и лидеры стран G7. Иностранные лидеры считают, что Путин теряет слишком много людей на фронте. Поэтому он должен заключить мирное соглашение в максимально сжатые сроки.