Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский предупредил Кремль о непростой зиме для России

Зеленский предупредил Кремль о непростой зиме для России

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 17:24
Зеленский предупредил Кремль о «тяжелой зиме» для России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость провести официальные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным до начала зимы. Он предупредил руководство страны-агрессора, что в случае отказа Россию ждет тяжелая зима на фоне постоянных воздушных ударов Украины. При этом президент настаивает на организации этой встречи исключительно на территории нейтрального государства.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое цитирует The Guardian.

Горячее предложение от президента

Во время своего онлайн-обращения глава государства напомнил о своем официальном предложении Кремлю присоединиться к диалогу на полях саммита стран "Группы семи", на которое в Москве не отреагировали.

Для проведения будущего раунда переговоров Украина официально рассматривает площадки в Швейцарии, Турции, США или в одном из государств Ближнего Востока.

Предупреждение Кремлю о зеркальных последствиях

Украинская сторона не собирается оставлять без ответа постоянные российские атаки на критическую и гражданскую инфраструктуру наших городов.

Читайте также:

"Это была ужасная зима для нас... Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму. И Россия должна знать, что в этом году у них тоже не будет простой зимы", — заявил Владимир Зеленский.

Киев планирует задействовать все имеющиеся средства дальнего действия, чтобы перенести бремя последствий войны непосредственно на территорию государства-агрессора.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, Владимир Зеленский заявил, что Россия полностью утратила стратегическую инициативу почти на всех направлениях линии фронта. За последний месяц Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед. В частности, на одном из направлений украинским бойцам удалось освободить 100 км территории.

Также мы писали, что с тем, что РФ проигрывает на фронте, согласны и лидеры стран G7. Иностранные лидеры считают, что Путин теряет слишком много людей на фронте. Поэтому он должен заключить мирное соглашение в максимально сжатые сроки.

Владимир Зеленский владимир путин зима мирные переговоры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации