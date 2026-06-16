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Головна Новини дня Зеленський наполягає на ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні

Зеленський наполягає на ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні

Ua
Дата публікації: 16 червня 2026 15:19
Зеленський наполягає на ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ліцензія на виробництво ракет для систем Patriot в Україні є критично важливою для посилення української протиповітряної оборони. Тому Україна наполягає на отриманні такої ліцензії. Це дозволило б налагодити локальне виробництво ракет і підвищити автономність у забезпеченні ППО.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції на саміті G7.

Зеленський: ключ до посилення ППО — ліцензія на виробництво ракет Patriot

Глава держави зазначив, що президент США Дональд Трамп висловлював упевненість у можливості допомоги зі сторони США щодо ракет для Patriot.

Окремо він наголосив на потребі створення "європейської антибалістичної системи" як елементу посилення безпеки Європи.

Крім того, Зеленський назвав позитивною зустріч із Трампом та повідомив про успіхи на полі бою.

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Глава держави наголосив, що Росія втратила ініціативу на окремих напрямках, а Сили оборони деокупували за місяць 100 км на одному напрямку.

Новина доповнюється

Володимир Зеленський G7 саміт
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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