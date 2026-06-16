Зеленський наполягає на ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ліцензія на виробництво ракет для систем Patriot в Україні є критично важливою для посилення української протиповітряної оборони. Тому Україна наполягає на отриманні такої ліцензії. Це дозволило б налагодити локальне виробництво ракет і підвищити автономність у забезпеченні ППО.

Про це Зеленський заявив під час пресконференції на саміті G7.

Зеленський: ключ до посилення ППО — ліцензія на виробництво ракет Patriot

Глава держави зазначив, що президент США Дональд Трамп висловлював упевненість у можливості допомоги зі сторони США щодо ракет для Patriot.

Окремо він наголосив на потребі створення "європейської антибалістичної системи" як елементу посилення безпеки Європи.

Крім того, Зеленський назвав позитивною зустріч із Трампом та повідомив про успіхи на полі бою.

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