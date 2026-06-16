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Зеленский настаивает на лицензии для производства ракет Patriot в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:19
Зеленский настаивает на получении лицензии на производство ракет Patriot в Украине
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лицензия на производство ракет для систем Patriot в Украине имеет решающее значение для укрепления украинной противовоздушной обороны. Поэтому Украина настаивает на получении такой лицензии. Это позволило бы наладить локальное производство ракет и повысить автономность в обеспечении ПВО.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции на саммите G7, передает Новини.LIVE.

Зеленский: ключ к усилению ПВО — лицензия на производство ракет Patriot

Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп выражал уверенность в возможности помощи со стороны США в отношении ракет для Patriot.

Отдельно он подчеркнул необходимость создания «европейской антибаллистической системы» как элемента усиления безопасности Европы.

Кроме того, Зеленский назвал встречу с Трампом позитивной и сообщил об успехах на поле боя.

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Глава государства подчеркнул, что Россия утратила инициативу на отдельных направлениях, а Силы обороны за месяц деоккупировали 100 км на одном направлении.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский провел встречу с лидерами стран "Большой семерки". Также в беседе принимала участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стороны обсудили зимний пакет помощи и производство зенитных ракет.

Впоследствии президент рассказал о первых результатах встречи. По его словам, политики согласились, что Россия утратила инициативу на поле боя и не способна одержать победу в развязанной войне против Украины.

Владимир Зеленский G7 саммит
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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