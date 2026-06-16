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Зеленский: РФ не предпринимает шагов по прекращению огня

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 18:28
Зеленский: РФ не предпринимает шагов по прекращению огня
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина политически готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня. Однако Россия не проявляет никакой активности в этом направлении.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

Готова ли Россия к прекращению огня

Глава государства подчеркнул, что во время саммита G7 страны "Большой семерки" признали лидерство Украины и разделяют ее оценку ситуации.

По словам Зеленского, в течение последних месяцев Украина демонстрирует готовность к переговорам и режиму тишины, одновременно укрепляя свои позиции на фронте. В частности, речь идет о развитии украинских военных технологий и усилении дальнобойных возможностей.

Президент подчеркнул, что партнеры из G7 согласны с необходимостью дальнейшего давления на Россию, которая не предпринимает шагов к завершению войны.

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"Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня, но Россия не проявляет активности в этом направлении", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины заявил о необходимости проведения официальных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным до начала зимы. Он предупредил российское руководство, что в случае отказа Россию может ожидать сложная зима на фоне регулярных воздушных ударов Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что среди лидеров стран G7 существует общее понимание: Россия не заинтересована в завершении войны против Украины. По его словам, международные партнеры все четче осознают истинные намерения Кремля, даже несмотря на то, что значительная часть россиян уже поддерживает прекращение боевых действий.

Владимир Зеленский G7 война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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