Зеленский: РФ не предпринимает шагов по прекращению огня

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Украина политически готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня. Однако Россия не проявляет никакой активности в этом направлении.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

Готова ли Россия к прекращению огня

Глава государства подчеркнул, что во время саммита G7 страны "Большой семерки" признали лидерство Украины и разделяют ее оценку ситуации.

По словам Зеленского, в течение последних месяцев Украина демонстрирует готовность к переговорам и режиму тишины, одновременно укрепляя свои позиции на фронте. В частности, речь идет о развитии украинских военных технологий и усилении дальнобойных возможностей.

Президент подчеркнул, что партнеры из G7 согласны с необходимостью дальнейшего давления на Россию, которая не предпринимает шагов к завершению войны.

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"Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня, но Россия не проявляет активности в этом направлении", — сказал Зеленский.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины заявил о необходимости проведения официальных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным до начала зимы. Он предупредил российское руководство, что в случае отказа Россию может ожидать сложная зима на фоне регулярных воздушных ударов Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что среди лидеров стран G7 существует общее понимание: Россия не заинтересована в завершении войны против Украины. По его словам, международные партнеры все четче осознают истинные намерения Кремля, даже несмотря на то, что значительная часть россиян уже поддерживает прекращение боевых действий.