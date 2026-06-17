Зеленский: саммит G7 принес важные результаты для Украины

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Саммит стран "Группы семи" во французском Эвиане принес Украине очень важные решения в области обороны и экономики. Президент Владимир Зеленский заявил о достижении твердых договоренностей о дополнительном укреплении нашей противовоздушной обороны в ближайшее время. Кроме того, мировые лидеры утвердили совместный план действий, который существенно ограничит финансовые возможности Кремля по финансированию боевых действий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Новые зенитные комплексы и защита украинской энергетики

Международные партнеры полностью подтвердили готовность обеспечивать стабильность украинской инфраструктуры в преддверии предстоящих зимних месяцев.

Участники саммита G7 во Франции. Фото: ОП

"Самое главное — мы договорились о дополнительном усилении украинской ПВО. Будут предприняты новые шаги для оказания давления на Россию из-за войны, давления ради мира", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Помимо поставок зенитных систем и ракет-перехватчиков, зарубежные партнеры обеспечат поддержку нашей обороны и энергетической устойчивости.

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Украинская делегация зафиксировала полное взаимопонимание в отношении основных вызовов со стороны всех участников встречи.

"Наше глобальное единство реально ограничивает возможности России продолжать эту безумную и преступную агрессию против Украины. Спасибо всем, кто помогает нам!", — отметил Владимир Зеленский.

Западные страны планируют действовать решительно, чтобы максимально быстро приблизить мир в Украине.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, лидеры стран G7 в совместном заявлении объявили об увеличении поставок систем ПВО и дальнобойных ракет Украине. Кроме того, они согласовали передачу лицензий на производство иностранного вооружения на украинских заводах.

Также мы писали, что Украина демонстрирует готовность к переговорам и режиму тишины, одновременно укрепляя свои позиции на фронте. Однако Россия не предпринимает шагов к завершению войны и не заинтересована в этом.