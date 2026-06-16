Зеленський розповів про особисті емоції та втрати під час війни

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що через війну та постійні втрати на фронті й серед цивільних часто переживає емоційно складні моменти, які можуть доводити до сліз.

Про це він розповів під час конференції Reuters NEXT, передає Новини.LIVE.

Які моменти війни найважчі для Зеленського

Відповідаючи на запитання журналістки, коли він востаннє плакав, Зеленський зазначив, що як людина не може залишатися байдужим до щоденних трагедій.

"Я звичайна людина. І між нами майже щодня відбувається багато різних моментів, багато втрат на полі бою та серед мирного населення. І відбуваються абсолютно шалені напади на наших людей", — сказав президент.

Він додав, що особливо важкими для нього є моменти, коли доводиться вручати нагороди батькам, які втратили дітей.

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"Мені завжди важко, коли я віддаю ордени матерям та батькам, які втратили своїх дітей. У такі моменти я справді часто, часто плачу", — зізнався Зеленський.

Окремо президент також розповів, що сумує за своїми дітьми та більше хотів би бути "хорошим батьком".

Під час розмови він пригадав і особисті сімейні моменти, зазначивши, що зараз його слова до дітей змінилися: якщо раніше він казав "я тебе люблю", то тепер частіше говорить "я сумую за тобою".

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський підкреслив важливість проведення офіційних переговорів із керівником Кремля Володимиром Путіним до настання зими. Він застеріг російське керівництво, що у разі відмови Росію може очікувати складний зимовий період на тлі безперервних повітряних ударів з боку України.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський наголосив, що Україна політично готова до завершення війни та встановлення режиму припинення вогню. Водночас він зазначив, що Росія не демонструє жодної активності в цьому напрямку.