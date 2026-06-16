Зеленский рассказал о личных переживаниях и потерях во время войны

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что из-за войны и постоянных потерь на фронте и среди гражданского населения ему часто приходится переживать эмоционально сложные моменты, которые могут доводить до слёз.

Об этом он рассказал во время конференции Reuters NEXT, передает Новини.LIVE.

Какие моменты войны самые тяжелые для Зеленского

Отвечая на вопрос журналистки о том, когда он в последний раз плакал, Зеленский отметил, что как человек не может оставаться равнодушным к ежедневным трагедиям.

"Я обычный человек. И между нами почти каждый день происходит много разных моментов, много потерь на поле боя и среди мирного населения. И происходят совершенно безумные нападения на наших людей", — сказал президент.

Он добавил, что особенно тяжелыми для него являются моменты, когда приходится вручать награды родителям, потерявшим детей.

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"Мне всегда тяжело, когда я вручаю ордена матерям и отцам, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто, часто плачу", — признался Зеленский.

Отдельно президент также рассказал, что скучает по своим детям и больше хотел бы быть "хорошим отцом".

В ходе беседы он вспомнил и личные семейные моменты, отметив, что сейчас его слова к детям изменились: если раньше он говорил "я тебя люблю", то теперь чаще говорит "я скучаю по тебе".

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подчеркнул важность проведения официальных переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным до наступления зимы. Он предупредил российское руководство, что в случае отказа Россию может ожидать сложный зимний период на фоне непрерывных воздушных ударов со стороны Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина политически готова к завершению войны и установлению режима прекращения огня. В то же время он отметил, что Россия не демонстрирует никакой активности в этом направлении.