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Главная Новости дня Реакция Украины на удары России: Зеленский раскрыл подробности

Реакция Украины на удары России: Зеленский раскрыл подробности

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:14
Реакция Украины на удары России: Зеленский раскрыл подробности
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу атаки на Москву в ночь на 18 июня. По его словам, ответ на российские удары полностью оправдан. Три кольца противовоздушной обороны Москвы не смогли сдержать атаку.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Ответ Украины на российские удары

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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