Реакция Украины на удары России: Зеленский раскрыл подробности
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Дата публикации 18 июня 2026 12:14
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу атаки на Москву в ночь на 18 июня. По его словам, ответ на российские удары полностью оправдан. Три кольца противовоздушной обороны Москвы не смогли сдержать атаку.
Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.
Ответ Украины на российские удары
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