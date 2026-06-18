Реакция Украины на удары России: Зеленский раскрыл подробности

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Украинский лидер Владимир Зеленский высказался по поводу атаки на Москву в ночь на 18 июня. По его словам, ответ на российские удары полностью оправдан. Три кольца противовоздушной обороны Москвы не смогли сдержать атаку.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Новини.LIVE.

Ответ Украины на российские удары

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