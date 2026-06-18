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Відповідь України на удари Росії: Зеленський розкрив подробиці

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:14
Зеленський прокоментував атаку на Москву: Україна відповідає на удари РФ
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Український лідер Володимир Зеленський висловився про атаку на Москву у ніч проти 18 червня. За його словами, відповідь на російські удари повністю справедливі. Три кільця протиповітряної оборони Москви не стримали атаки.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам, передає Новини.LIVE.

Відповідь України на російські удари

"Передусім, що стосується нашої відповіді абсолютно справедливої по Москві. Ви бачите всі, попри три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати", — заявив Зеленський.

За його словами, відповідь повинна бути сильною та справедливою. Глава держави нагадав, що у ніч проти 15 червня російські окупанти завдали удару по Києво-Печерській лаврі. Під час зустрічі із журналістами Зеленський повідомив, що Україна відповідатиме і наразі це можна побачити.

"Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли.
І всі це знають, і партнери це знають. І точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати і ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну", — наголосив український лідер.

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Саміт G7

Глава держави розповів, що була зустріч G7 та всі партнери вважають, що Україна повністю підтримує закінчення війни, а Путін робить це, аби прямо не відповідати на питання припинення бойових дій. За словами Зеленського, необхідно посилювати тиск на Росію

"Безумовно, я говорю про тиск різного характеру. Це не тільки далекобійні санкції України, це і партнерські санкції, енергетичні, тіньовий флот, енергетика, нафта, газ, банківська система, зброя, оборонка, все, що можна, щоб Росія відчувала, що немає сенсу воювати", — каже він.

Президент зауважив, що головне, аби російський народ почав відчувати, що воює лише одна людина — Путін, але розплачуються за все люди. 

Як писали Новини.LIVE, 18 червня дрони атакували Москву. Зокрема, під удар потрапив Московський нафтопереробний завод у Капотні, який розташований за 15 кілометрів від Кремля, а також сталася пожежа на території ТЦ "Садовод".

Крім того, у Росії запровадили жорсткі обмеження на продаж пального. На великих автозаправних мережах фіксують масові відмови у відпуску пального навіть у каністри, а також запроваджені суворі ліміти на обсяг заправки за один раз. У низці регіонів виникають труднощі з оплатою.

Володимир Зеленський війна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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