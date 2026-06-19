В НАТО рассказали, приближается ли критический момент для РФ в Крыму

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министры обороны стран НАТО. Фото: пресс-служба Альянса

В НАТО пока не считают, что российские войска в ближайшее время окажутся в критическом положении, в частности в оккупированном Крыму. В то же время там отмечают ухудшение логистики и снабжения армии РФ и ожидают дальнейшего снижения её военного потенциала. Также в Альянсе оценили ситуацию на ключевых направлениях фронта.

Об этом заявил высокопоставленный источник в НАТО в комментарии для Новини.LIVE на условиях анонимности.

В Альянсе рассказали, приближается ли критический момент для РФ в Крыму

По словам собеседника, пока нет оснований утверждать, что российские войска уже в ближайшее время ощутят критические последствия ухудшения логистики или окажутся в изоляции.

"У меня немного информации, и сейчас трудно сказать, когда именно они окажутся в изоляции, когда именно они почувствуют, что ситуация стала критической", — отметил представитель Альянса.

В то же время он обратил внимание на то, что российская армия продолжает наступательные действия на отдельных участках фронта. По его словам, одним из главных направлений остается район Константиновки, где оккупанты пытаются закрепиться и продвинуться в сторону Доброполья. Кроме того, активное использование беспилотников затрудняет работу украинской логистики, а в городах продолжаются ожесточенные бои.

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Представитель НАТО подчеркнул, что Константиновка остается ключевой целью России на южном участке донецкого оборонительного пояса. В то же время, по его оценке, даже когда российским войскам удается добиваться локальных успехов, они продвигаются медленно и несут значительные потери, как это уже происходило во время боев за Бахмут.

Отдельно собеседник отметил, что на Запорожском направлении продвижение российских войск остается незначительным. В то же время на севере, в частности вблизи Купянска, в НАТО наблюдают признаки перенапряжения российских сил.

Как писали Новини.LIVE, в НАТО не фиксируют размещение ядерного оружия в Беларуси. Однако необходимая инфраструктура уже имеется на территории страны. В Альянсе считают, что Кремль использует ядерные угрозы как средство политического давления на Запад.

Также в НАТО не видят подготовки РФ к новому масштабному наступлению. Наоборот украинские удары по российской логистике затрудняют снабжение оккупантов.