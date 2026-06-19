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Главная Новости дня НАТО не видит признаков наличия российского ядерного оружия в Беларуси

НАТО не видит признаков наличия российского ядерного оружия в Беларуси

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 08:54
В НАТО не фиксируют размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Ядерное оружие в России. Фото: российские СМИ

В НАТО заявляют, что на данный момент не наблюдают размещения российского ядерного оружия в Беларуси. В то же время там отмечают, что необходимая инфраструктура для его потенциального развертывания уже существует.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил высокопоставленный источник в НАТО.

Российское ядерное оружие в Беларуси

В НАТО отслеживали как учения в Беларуси по отработке сценариев применения ядерного оружия, так и масштабные внеплановые ядерные маневры, которые Россия проводила в прошлом месяце.

В Альянсе также убеждены, что ядерные заявления Кремля в основном используются как средство политического давления на Запад.

"Россия прибегает к ядерным угрозам или разговорам о ядерных угрозах, поскольку у нее, по сути, не осталось много других вариантов, чтобы попытаться повлиять на наши действия. И, конечно, важно отметить, что даже если Россия развернет ядерное оружие в Беларуси, это не окажет никакого реального влияния на картину угроз для НАТО", — говорит высокопоставленный источник в Альянсе.

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Как писали Новини.LIVE, в НАТО не наблюдают признаков подготовки крупного наступления со стороны России и не имеют подтверждений его начала. В то же время отмечается снижение эффективности действий российских войск.

Ранее в российском МИД заявили, что Украина якобы пытается получить ядерное оружие. Там призвали мир "немедленно остановить эти планы".

НАТО ядерное оружие Беларусь Россия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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