Есть ли, по мнению НАТО, признаки масштабного наступления РФ?

Участники заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Фото иллюстративное: Reuters

В НАТО не фиксируют никаких признаков подготовки масштабного российского наступления. Также нет подтверждений его начала.

Об этом сообщил Новини.LIVE высокопоставленный источник в Альянсе на условиях анонимности.

В Альянсе отмечают снижение интенсивности боевых действий РФ на фронте

По словам представителя НАТО, на данный момент нет признаков существенного ускорения боевых действий на фронте. Напротив, наблюдается снижение эффективности действий российских войск.

В Альянсе отмечают, что, несмотря на удержание позиций РФ на отдельных участках фронта, эти успехи становятся менее устойчивыми, а общая военная, экономическая и социальная ситуация в России ухудшается.

Отдельно собеседник подчеркнул, что украинские удары по российской логистике все больше затрудняют обеспечение армии РФ и влияют на ее способность проводить наступательные операции.

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"Путин, как и прежде, занимает бескомпромиссную позицию по отношению к Украине, тогда как военная, экономическая и социальная ситуация в России явно ухудшается", — заявил представитель НАТО.

Также отмечается, что Украина существенно улучшила возможности поражения российских транспортных узлов в тылу с помощью беспилотников. Если раньше Украина не имела возможности наносить эффективные удары на расстоянии 30–300 км, то сейчас она способна поражать логистические склады и центры противовоздушной обороны противника.

Цитата высокопоставленного источника в НАТО. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что партнеры объявили о выделении более $500 млн помощи на дальнобойную артиллерию, дроны и ракетные программы, что усилит возможности Украины поражать цели на большом расстоянии. Также Нидерланды передадут около 700 крылатых ракет, что укрепит ударный потенциал украинских сил.

Новини.LIVE сообщали, что Великобритания намерена направить замороженные российские активы на финансирование масштабной закупки украинских беспилотников. Это решение предусматривает поддержку отечественного производства и обеспечение Сил обороны Украины современными дронами.