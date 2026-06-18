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Главная Новости дня Федоров: активы РФ направят на 10 тыс. украинских дронов

Федоров: активы РФ направят на 10 тыс. украинских дронов

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 21:14
На что Великобритания планирует направить замороженные российские активы
Михаил Федоров, Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Reuters

Великобритания планирует использовать замороженные российские активы для финансирования масштабной закупки беспилотников украинского производства. Речь идет о поддержке отечественных производителей и обеспечении Сил обороны Украины современными дронами.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина ожидает ускорения поставок беспилотников на фронт

По его словам, речь идет о закупке не менее10 тысяч украинских дронов, которые могут быть оперативно профинансированы за счет соответствующего механизма.

Федоров подчеркнул, что важно как можно быстрее выкупить эти беспилотники у отечественных производителей и передать их Силам обороны Украины, поскольку они играют ключевую роль в современной войне и ежедневных боевых действиях на фронте.

"Сегодня была обнародована дополнительная информация о том, что проект ERA и замороженные российские активы, находящиеся в Великобритании, будут использованы для закупки украинских дронов. Речь идет о 10 тысячах украинских дронов. Мы очень надеемся, что как можно скорее эти дроны будут закуплены у украинских компаний и будут служить нашей стране для достижения нашей цели — остановить врага и заставить его пойти на справедливый мир", — заявил Федоров.

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Новини.LIVE сообщали, что международные партнеры объявили о новых пакетах военной помощи, общий объем которых достигает примерно $4 млрд. Одним из крупнейших вкладов стал пакет в рамках механизма PURL объемом $1 млрд, который позволяет быстрее обеспечивать Украину критически важным вооружением и боеприпасами. Также партнеры объявили о выделении более $500 млн помощи для дальнобойной артиллерии, дронов и ракетных программ, а Нидерланды передадут около 700 крылатых ракет.

Новини.LIVE сообщали, что Украина в ближайшее время получит ракеты для систем ПВО Patriot, а также планирует закупку ракет Mistral и Meteor. Помощь, анонсированная в рамках "Рамштайна", начнет поступать уже в ближайшее время. Другие пакеты военной поддержки будут поступать в течение следующих месяцев, в зависимости от страны и типа вооружения.

Михаил Федоров НАТО Рамштайн
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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