Куди Велика Британія планує використати заморожені російські активи

Михайло Федоров, Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: Reuters

Велика Британія планує використати заморожені російські активи для фінансування масштабної закупівлі безпілотників українського виробництва. Йдеться про підтримку вітчизняних виробників та забезпечення Сил оборони України сучасними дронами.

Про це повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Україна очікує прискорення постачання безпілотників для фронту

За його словами, йдеться про закупівлю щонайменше 10 тисяч українських дронів, які можуть бути оперативно профінансовані за рахунок відповідного механізму.

Федоров наголосив, що важливо якнайшвидше викупити ці безпілотники у вітчизняних виробників та передати їх Силам оборони України, оскільки вони відіграють ключову роль у сучасній війні та щоденних бойових діях на фронті.

"Сьогодні була оголошена додаткова інформація про те, що проєкт ERA і заморожені російські активи, які знаходяться у Британії, будуть використані для закупівлі українських дронів. Йдеться про 10 тисяч українських дронів. Ми дуже сподіваємося, що якомога швидше ці дрони будуть закуплені в українських компаніях і служитимуть нашій країні для досягнення нашої візії — зупинити ворога і примусити його до справедливого миру", — заявив Федоров.

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Новини.LIVE повідомляли, що міжнародні партнери оголосили про нові пакети військової допомоги, загальний обсяг яких сягає приблизно $4 млрд. Одним із найбільших внесків став пакет у межах механізму PURL обсягом $1 млрд, який дозволяє швидше забезпечувати Україну критично важливим озброєнням і боєприпасами. Також партнери оголосили понад $500 млн допомоги для далекобійної артилерії, дронів і ракетних програм, а Нідерланди передадуть близько 700 крилатих ракет.

Новини.LIVE інформували, що Україна найближчим часом отримає ракети для систем ППО Patriot, а також планує закупівлю ракет Mistral і Meteor. Допомога, анонсована в межах "Рамштайну", почне надходити вже найближчим часом. Інші пакети військової підтримки надходитимуть протягом наступних місяців, залежно від країни та типу озброєння.