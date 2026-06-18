Які ракети очікує Україна від ЄС

Михайло Федоров та Марк Рютте ведуть бесіду. Фото: Reuters

Україна найближчим часом отримає ракети до систем протиповітряної оборони Patriot. Також планується закупівля ракет Mistral і Meteor.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, після засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Україна очікує нові ракети ППО та готує додаткові закупівлі озброєння

За його словами, допомога, анонсована під час формату "Рамштайн", почне надходити вже найближчим часом, тоді як інші пакети військової підтримки будуть передані протягом наступних місяців. Терміни поставок залежать від конкретної країни та типу озброєння.

Федоров також зазначив, що Україна планує за кредитні кошти закупити ракети Mistral та Meteor. Вони, за його словами, необхідні для посилення захисту українських військових на передовій та протидії російській авіації.

"Все залежить від пакета і країни. Наприклад, минулого тижня Данія змінила коротку артилерію на довгу артилерію, і це відбулося за тиждень — вже кілька днів тому доставили десятки тисяч снарядів калібру 155 мм з дальністю понад 30 кілометрів. Я думаю, що це все відбувається в найближчі місяці, тому що це нам потрібно щодня. Нам потрібна антибалістика, щоб захищати наші міста, і всі це розуміють. Всі бачили сьогодні ці цифри — скільки ми отримали і скільки нам потрібно антибалістики. Насправді у росіян залишилося всього дві ключові теми, які потрібно терміново вирішити: це балістика і антибалістичні ракети для нашої країни, а також КАБи, якими вони щодня атакують нашу першу лінію. Це потрібно для захисту наших військових на передових позиціях", — заявив Федоров.

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Новини.LIVE повідомляли, що Україна нещодавно отримала та розгорнула новий пакет ракет до систем Patriot. Завдяки цим постачанням українська ППО змогла ефективніше протидіяти повітряним загрозам під час нічної атаки, зокрема балістичним цілям. Водночас після їхнього використання постає потреба у подальшому поповненні запасів.

Новини.LIVE інформували, що Німеччина спрямує 400 млн доларів на закупівлю боєприпасів для ППО та ракет Patriot для України в межах програми PURL. У Берліні наголошують, що не мають наміру скорочувати підтримку України.