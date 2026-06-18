ФРН виділить 400 млн доларів на ракети Patriot та ППО для України

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: ОП

Німеччина виділить 400 млн доларів на боєприпаси для ППО та ракети Patriot для України в межах програми PURL. Берлін не планує послаблювати підтримку України.

Про це міністр оборони Борис Пісторіус сказав перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі, де працює журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Німеччина знов долучиться до механізму PURL

Він повідомив, що Німеччина вже вчетверте долучається до механізму PURL, через який фінансується закупівля американського озброєння та боєприпасів, необхідних Україні, але недоступних для виробництва в Європі.

"На цей раз це знову ж таки терміново необхідні боєприпаси для систем протиповітряної оборони. Таким чином, ми буквально щоночі й щодня рятуємо людські життя. Цього разу ми виділяємо 200 мільйонів доларів", — заявив Пісториус.

Ракети для комплексів Patriot

Крім того, Німеччина підтримає програму Jumpstart, яка передбачає закупівлю ракет для систем Patriot.

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"Завдяки цьому передбачають закупівлю керованих ракет для систем Patriot. Ми домовилися також долучитися, виділивши ще 200 мільйонів доларів на закупівлю керованих ракет PAC-3 Отже, ми рухаємося вперед", — наголосив міністр оборони.

Крім того, Пісторіус додав, що Берлін закликає інших учасників Контактної групи долучитися до допомоги Украіні та до фінансування закупівель ракет для комплексу Patriot.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, міністр оборони Бельгії Тео Франкен найближчим часом очікує на особисту зустріч із Володимиром Зеленським. На ній будуть досягнути домовленості щодо передачі Україні першу партію з семи винищувачів F-16 для бойових місій та розбирання на запчастини.

Також ми писали, що Канада високо оцінює дії українських військових на полі бою. Міністр оборони Канади Девід Макгінті вважає настав той час, коли можна розпочинати розмову про завершення війни в Україні.