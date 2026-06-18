ФРГ выделит 400 млн долларов на ракеты Patriot и средства ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: ОП

Германия выделит 400 млн долларов на боеприпасы для ПВО и ракеты Patriot для Украины в рамках программы PURL. Берлин не планирует ослаблять поддержку Украины.

Об этом министр обороны Борис Писториус заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, где работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Германия вновь присоединится к механизму PURL

Он сообщил, что Германия уже в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов, необходимых Украине, но недоступных для производства в Европе.

"На этот раз речь идет опять же о срочно необходимых боеприпасах для систем противовоздушной обороны. Таким образом, мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем 200 миллионов долларов", — заявил Писториус.

Ракеты для комплексов Patriot

Кроме того, Германия поддержит программу Jumpstart, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot.

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"Благодаря этому планируется закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться к этой инициативе, выделив еще 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", — подчеркнул министр обороны.

Кроме того, Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы присоединиться к оказанию помощи Украине и к финансированию закупок ракет для комплексов Patriot.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр обороны Бельгии Тео Франкен в ближайшее время ожидает личной встречи с Владимиром Зеленским. На ней будут достигнуты договоренности о передаче Украине первой партии из семи истребителей F-16 для боевых миссий и разборки на запчасти.

Также мы писали, что Канада высоко оценивает действия украинских военных на поле боя. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти считает, что настало время, когда можно начинать разговор о завершении войны в Украине.