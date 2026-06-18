ФРГ выделит 400 млн долларов на ракеты Patriot и средства ПВО для Украины

Германия выделит 400 млн долларов на украинскую ПВО и ракеты Patriot
Германия выделит 400 млн долларов на боеприпасы для ПВО и ракеты Patriot для Украины в рамках программы PURL. Берлин не планирует ослаблять поддержку Украины.
Об этом министр обороны Борис Писториус заявил перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе, где работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Германия вновь присоединится к механизму PURL
Он сообщил, что Германия уже в четвертый раз присоединяется к механизму PURL, через который финансируется закупка американского вооружения и боеприпасов, необходимых Украине, но недоступных для производства в Европе.
"На этот раз речь идет опять же о срочно необходимых боеприпасах для систем противовоздушной обороны. Таким образом, мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем 200 миллионов долларов", — заявил Писториус.
Ракеты для комплексов Patriot
Кроме того, Германия поддержит программу Jumpstart, которая предусматривает закупку ракет для систем Patriot.
"Благодаря этому планируется закупка управляемых ракет для систем Patriot. Мы также договорились присоединиться к этой инициативе, выделив еще 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", — подчеркнул министр обороны.
Кроме того, Писториус добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы присоединиться к оказанию помощи Украине и к финансированию закупок ракет для комплексов Patriot.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, министр обороны Бельгии Тео Франкен в ближайшее время ожидает личной встречи с Владимиром Зеленским. На ней будут достигнуты договоренности о передаче Украине первой партии из семи истребителей F-16 для боевых миссий и разборки на запчасти.
Также мы писали, что Канада высоко оценивает действия украинских военных на поле боя. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти считает, что настало время, когда можно начинать разговор о завершении войны в Украине.