Міністр оборони Канади: настав час говорити про завершення війни

Міністр оборони Канади Девід Макгінті. Фото: Andrew Meade / The Hill Times

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що настав час розпочати розмову про завершення війни в Україні. Він наголосив, що Канада й надалі підтримуватиме Україну та прагне продуктивного завершення війни. Водночас канадський міністр високо оцінив дії українських військових.

Про це Макгінті заявив під час спілкування з журналістами у Брюсселі, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець".

Канада виступає за продуктивне завершення війни в Україні

"Ми залишаємося відданими довести це до продуктивного завершення. Зараз час говорити про закінчення цієї війни. Занадто багато людей загинули", — сказав Макгінті.

Водночас він зазначив, що не коментуватиме можливі сценарії ведення бойових дій українською армією, однак запевнив, що Канада й надалі підтримуватиме Україну на шляху до завершення війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, очільник США Дональд Трамп після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7 має намір зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну. Він заявив, що сторони мають укласти мирну угоду.

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Також Новини.LIVE писали, що Зеленський візьме участь у засіданні "Рамштайн". Воно відбудеться вже сьогодні, 18 червня. Основною темою обговорення буде фінансування та розвиток оборонного виробництва для України.