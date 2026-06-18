Зеленський візьме участь у "Рамштайні": Рютте розповів деталі
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі союзники обговорять подальшу військову підтримку України, фінансування та розвиток оборонного виробництва. Також заплановано низку інших зустрічей за участю країн-членів НАТО.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Засідання "Рамштайн" відбудеться 18 червня
"Це важливо. Я мав честь приймати його (Зеленського — ред.) вчора ввечері. Він буде на UDCG (Контактна група з питань оборони України — ред.). Це насичений день зустрічей, щоб забезпечити фінансування та виробничу підтримку для України", — сказав Рютте.
Він додав, що протягом дня відбудеться кілька зустрічей, присвячених координації допомоги Україні та зміцненню її оборонних спроможностей.
Засідання "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 18 червня.
Як писали Новини.LIVE, 17 червня Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики обговорили отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Крім того, на порядку денному було наповнення PURLновими внесками.
Також Новини.LIVE повідомляли, що у перший день зустрічі міністрів оборони країн НАТО союзники обговорили збільшення оборонних витрат, роль США в системі колективної безпеки та подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили розвитку оборонного виробництва й українському досвіду протидії безпілотникам, який у НАТО вважають одним із найефективніших. Сьогодні, 18 червня, переговори продовжаться.