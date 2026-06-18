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Головна Новини дня Зеленський візьме участь у "Рамштайні": Рютте розповів деталі

Зеленський візьме участь у "Рамштайні": Рютте розповів деталі

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 10:41
Зеленський візьме участь у Рамштайні: Рютте розповів деталі
Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Під час зустрічі союзники обговорять подальшу військову підтримку України, фінансування та розвиток оборонного виробництва. Також заплановано низку інших зустрічей за участю країн-членів НАТО.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Засідання "Рамштайн" відбудеться 18 червня

"Це важливо. Я мав честь приймати його (Зеленського — ред.) вчора ввечері. Він буде на UDCG (Контактна група з питань оборони України — ред.). Це насичений день зустрічей, щоб забезпечити фінансування та виробничу підтримку для України", — сказав Рютте.

Він додав, що протягом дня відбудеться кілька зустрічей, присвячених координації допомоги Україні та зміцненню її оборонних спроможностей.

Засідання "Рамштайн" відбудеться сьогодні, 18 червня.

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Як писали Новини.LIVE, 17 червня Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Політики обговорили отримання ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Крім того, на порядку денному було наповнення PURLновими внесками.  

Також Новини.LIVE повідомляли, що у перший день зустрічі міністрів оборони країн НАТО союзники обговорили збільшення оборонних витрат, роль США в системі колективної безпеки та подальшу підтримку України. Окрему увагу приділили розвитку оборонного виробництва й українському досвіду протидії безпілотникам, який у НАТО вважають одним із найефективніших. Сьогодні, 18 червня, переговори продовжаться.

Володимир Зеленський НАТО Рамштайн
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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