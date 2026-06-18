Володимир Зеленський підтвердив дронову атаку на Москву

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив черговий успішний наліт українських безпілотників на Москву. У ніч проти 18 червня та зранку далекобійні дрони Сил оборони вже вдруге за поточний тиждень уразили стратегічний Московський нафтопереробний завод у Капотні. Крім столичного паливного гіганта, підрозділи української армії успішно накрили військові та логістичні об'єкти в Ростовській області, а також на захоплених територіях України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне звернення Володимира Зеленського.

Спільна робота спецслужб та ЗСУ

Глава держави назвав цю атаку у глибокому тилу ворога абсолютно справедливою відповіддю на постійні терористичні атаки окупантів по наших містах.

"Дякую нашим Силам оборони та безпеки України за спільну роботу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність", — наголосив Володимир Зеленський.

Він додав, що наші воїни системно б'ють по інфраструктурі, яка безпосередньо забезпечує ресурсами та фінансуванням російську воєнну машину.

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Зеленський додав, що іноземні партнери під час міжнародних зустрічей цього тижня окремо відзначили високу ефективність українських далекобійних інструментів та так званих "мідлстрайків".

"Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії", — підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, потужні ударні безпілотники під час нічної та ранкової атаки влаштували масштабну пожежу на Московському нафтопереробному заводі. Він забезпечує понад третину всього паливного ринку російської столиці. Також палає великий ТЦ "Садовод".

Як також писали Новини.LIVE, міністр оборони Бельгії Тео Франкен оголосив, що його країна вже цього року передасть для потреб ЗСУ першу партію з семи винищувачів F-16 для бойових місій та розбирання на запчастини.