Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Правильный ответ: Зеленский подтвердил атаку дронов на Москву

Правильный ответ: Зеленский подтвердил атаку дронов на Москву

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 10:05
Владимир Зеленский подтвердил атаку дронов на Москву
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил очередной успешный налёт украинских беспилотников на Московский регион страны-агрессора. В ночь на 18 июня и утром дальнобойные дроны Сил обороны уже во второй раз за текущую неделю нанесли удар по стратегическому Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Помимо столичного топливного гиганта, подразделения украинской армии успешно нанесли удары по военным и логистическим объектам в Ростовской области, а также на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное обращение Владимира Зеленского.

Новость дополняется...

Читайте также:
Владимир Зеленский Москва удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации