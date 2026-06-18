Владимир Зеленский подтвердил атаку дронов на Москву

Правильный ответ: Зеленский подтвердил атаку дронов на Москву
Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 10:05
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Президент Владимир Зеленский официально подтвердил очередной успешный налёт украинских беспилотников на Московский регион страны-агрессора. В ночь на 18 июня и утром дальнобойные дроны Сил обороны уже во второй раз за текущую неделю нанесли удар по стратегическому Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Помимо столичного топливного гиганта, подразделения украинской армии успешно нанесли удары по военным и логистическим объектам в Ростовской области, а также на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное обращение Владимира Зеленского.
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