Бельгія передасть Україні сім F-16 впродовж року

Винищувач F-16 в небі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Бельгія планує передати Україні 7 бойових винищувачів F-16 вже протягом цього року. Три борти будуть повністю готові до виконання складних бойових завдань у небі, а інші чотири машини розберуть на дефіцитні запчастини для ремонту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена.

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