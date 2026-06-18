Бельгія передасть Україні сім F-16 впродовж року

Бельгія до кінця року передасть Україні сім F-16
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Дата публікації: 18 червня 2026 09:28
Винищувач F-16 в небі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Бельгія планує передати Україні 7 бойових винищувачів F-16 вже протягом цього року. Три борти будуть повністю готові до виконання складних бойових завдань у небі, а інші чотири машини розберуть на дефіцитні запчастини для ремонту.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена.
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