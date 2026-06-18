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Главная Новости дня Бельгия до конца года передаст Украине семь самолетов F-16

Бельгия до конца года передаст Украине семь самолетов F-16

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 09:28
Бельгия передаст Украине семь самолетов F-16 в течение года
Истребитель F-16 в небе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Бельгия планирует передать Украине 7 боевых истребителей F-16 уже в течение этого года. Три самолета будут полностью готовы к выполнению сложных боевых задач в воздухе, а остальные четыре машины будут разобраны на дефицитные запчасти для ремонта.

Об этом министр обороны Тео Франкен сказал перед заседанием в Брюсселе, где работает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Защита воздушного пространства Украины

Эта авиация должна существенно усилить возможности украинской противовоздушной обороны при отражении регулярных массированных налетов россиян.

"F-16 — очень хорошие платформы, в частности против ракет, крылатых ракет и других угроз", — заявил министр обороны Тео Франкен.

Он добавил, что эти самолеты докажут свою высокую эффективность в перехвате вражеских целей и помогут надежно закрыть небо над украинскими городами.

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Глава Минобороны вообще хочет предложить правительству впоследствии передать ВСУ все свои старые истребители. Однако этот процесс будет происходить очень медленно.

Скорость будущих поставок самолетов будет напрямую зависеть от того, как быстро сама Бельгия будет получать новые американские истребители F-35.

Для подробного обсуждения этих планов министр в ближайшее время ожидает личной встречи с Владимиром Зеленским.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк раскрыл новый план лидеров Европейского Союза. Они намерены продлить секторальные санкции против России сразу на 12 месяцев вместо шести.

Также мы писали, что после атаки дронов Москва окутана черным дымом. В частности, горит Московский нефтеперерабатывающий завод, а также один из крупнейших ТЦ "Садовод". Всего Москву атаковали не менее 180 беспилотников.

ВСУ Бельгия F-16
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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