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Головна Новини дня ЄС планує подовжувати санкції проти РФ на рік замість пів року: Йозвяк

ЄС планує подовжувати санкції проти РФ на рік замість пів року: Йозвяк

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 08:47
ЄС планує подовжувати санкції проти РФ на рік замість пів року: Йозвяк
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP

Європейський Союз планує кардинально змінити чинні правила подовження економічних обмежень проти країни-агресора. Замість звичного шестимісячного періоду пакети санкцій лідери блоку збираються затверджувати одразу на повний рік. Попередню згоду на такі тривалі терміни вже дали навіть уряди Угорщини та Словаччини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у соцмережі X.

Зміна термінів санкцій

Політичне рішення про річний термін дії чинних європейських заборон лідери країн планують офіційно погодити вже найближчими днями.

ЄС планує подовжувати санкції проти РФ на рік замість пів року: Йозвяк - фото 1
Твіт Рікарда Йозвяка. Фото: скріншот

"Ідея полягає в тому, що європейські лідери завтра погодяться продовжити секторальні санкції проти Росії на 12 місяців, а не на шість, як це завжди було досі", — розповів журналіст Рікард Йозвяк.

Він додав, що Угорщина та Словаччина не висловили заперечень проти цього кроку, а формальне юридичне голосування та остаточне продовження документів відбудеться трохи пізніше цього літа.

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Новий пакет санкцій

Паралельно з цим Європейська комісія продовжує активно розробляти деталі чергового, 21-го великого пакета санкцій.

Офіційне представлення нових економічних кроків відбулося ще 9 червня, а головною ціллю обмежень стане російський нафтогазовий сектор, фінансові установи та криптоіндустрія. Крім того, ЄС хоче заборонити в'їзд учасникам війни проти України. 

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Президент США Дональд Трамп на саміті G7 погодився розглянути можливість передачі ліцензій американських оборонних компаній для виробництва зброї та ракет ППО на заводах в Україні та Європі.

Також ми писали, що ЄС продовжив санкції за порушення прав людини в РФ до 2027 року. Вони зараз діють відносно 72 фізичних осіб з Росії та однієї організації. Обмеження передбачають заморожування активів, заборону на поїздки в ЄС і заборону громадянам та компаніям Євросоюзу надавати їм кошти.

санкції проти Росії Європейський союз угода
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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