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Главная Новости дня ЕС планирует продлевать санкции против РФ на год вместо полугода: Йозвяк

ЕС планирует продлевать санкции против РФ на год вместо полугода: Йозвяк

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Дата публикации 18 июня 2026 08:47
ЕС планирует продлевать санкции против РФ на год вместо полугода: Йозвяк
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Mauro PIMENTEL / AFP

Европейский Союз планирует кардинально изменить действующие правила продления экономических ограничений в отношении страны-агрессора. Вместо привычного шестимесячного периода лидеры блока намерены утверждать пакеты санкций сразу на целый год. Предварительное согласие на такие длительные сроки уже дали даже правительства Венгрии и Словакии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети X.

Изменение сроков санкций

Политическое решение о годовом сроке действия действующих европейских запретов лидеры стран планируют официально согласовать уже в ближайшие дни.

ЄС планує подовжувати санкції проти РФ на рік замість пів року: Йозвяк - фото 1
Твит Рикарда Йозвяка. Фото: скриншот

"Идея заключается в том, что европейские лидеры завтра согласятся продлить секторальные санкции против России на 12 месяцев, а не на шесть, как это всегда было до сих пор", — рассказал журналист Рикард Йозвяк.

Он добавил, что Венгрия и Словакия не высказали возражений против этого шага, а формальное юридическое голосование и окончательное продление документов состоится чуть позже этим летом.

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Новый пакет санкций

Параллельно с этим Европейская комиссия продолжает активно разрабатывать детали очередного, 21-го крупного пакета санкций.

Официальное представление новых экономических мер состоялось еще 9 июня, а главной целью ограничений станет российский нефтегазовый сектор, финансовые учреждения и криптоиндустрия. Кроме того, ЕС хочет запретить въезд участникам войны против Украины.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, президент США Дональд Трамп на саммите G7 согласился рассмотреть возможность передачи лицензий американских оборонных компаний на производство оружия и ракет ПВО на заводах в Украине и Европе.

Также мы писали, что ЕС продлил санкции за нарушение прав человека в РФ до 2027 года. В настоящее время они действуют в отношении 72 физических лиц из России и одной организации. Ограничения предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет гражданам и компаниям Евросоюза предоставлять им средства.

санкции против России Европейский союз соглашение
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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