Трамп просить у компаній США дозвіл виготовляти зброю у Європі

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на саміті G7. Фото: Зеленський/Telegram

Президент США Дональд Трамп може офіційно дозволити американським оборонним компаніям масштабно виробляти сучасне озброєння за ліцензією безпосередньо на території Європи та України. Про таку ініціативу американський лідер розповів журналістам на міжнародному саміті "Групи семи" у Франції. Цей серйозний крок має швидко подолати дефіцит боєприпасів та техніки на фронті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Український дефіцит ракет для ППО

Зараз українська армія має дуже велику потребу у комплексах ППО та ракетах-перехоплювачах проти російської балістики.

"Вони хотіли б мати можливість робити це, ми розглянемо це питання", — відповів Дональд Трамп на запитання про плани передачі технологій.

Велика частина американських запасів таких ракет раніше пішла на війну в Ірані, тому Білий дім шукає можливості виробництва зброї безпосередньо у союзників.

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Кардинальна зміна позиції США

Зазвичай США вкрай суворо оберігають свої інтелектуальні права на зброю, але масштаб цієї війни змусив країну змінити правила.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтвердив, що комплексні ліцензії хочуть надати європейським та українським підприємствам із відповідними потужностями. А президент Франції Еммануель Макрон також додав, що Трамп сам наполягає на швидкій мобілізації військових заводів для захисту європейського континенту.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський переговорив із Генсеком НАТО Марком Рютте, президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони підбили підсумки перемовин на саміті G7. Розмови вийшла змістовними та можуть багато чого змінити.

Також ми писали, що на саміті G7 ухвалили важливі для України економічні та оборонні рішення. Найближчим часом очікуються домовленності щодо посилення ППО. Крім того, лідери країн "Групи семі" затвердили спільний план дій, який суттєво обмежить можливість Кремля фінансувати бойові дії.