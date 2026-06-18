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Главная Новости дня Трамп просит у компаний США разрешение на производство оружия в Европе

Трамп просит у компаний США разрешение на производство оружия в Европе

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 08:06
Трамп просит у компаний США разрешение на производство оружия в Европе
Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите G7. Фото: Зеленский/Telegram

Президент США Дональд Трамп может официально разрешить американским оборонным компаниям в широких масштабах производить современное вооружение по лицензии непосредственно на территории Европы и Украины. Об этой инициативе американский лидер рассказал журналистам на международном саммите "Группы семи" во Франции. Этот шаг должен быстро устранить дефицит боеприпасов и техники на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Дефицит ракет для ПВО в Украине

Сейчас украинская армия испытывает острую потребность в комплексах ПВО и ракетах-перехватчиках против российской баллистической ракеты.

"Они хотели бы иметь возможность делать это, мы рассмотрим этот вопрос", — ответил Дональд Трамп на вопрос о планах передачи технологий.

Большая часть американских запасов таких ракет ранее была направлена на войну в Иране, поэтому Белый дом ищет возможности производства оружия непосредственно у союзников.

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Кардинальное изменение позиции США

Обычно США крайне строго охраняют свои интеллектуальные права на оружие, но масштаб этой войны заставил страну изменить правила.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что комплексные лицензии планируется предоставить европейским и украинским предприятиям, обладающим соответствующими мощностями. А президент Франции Эммануэль Макрон также добавил, что Трамп сам настаивает на быстрой мобилизации военных заводов для защиты европейского континента.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7. Беседы оказались содержательными и могут многое изменить.

Также мы писали, что на саммите G7 были приняты важные для Украины экономические и оборонные решения. В ближайшее время ожидаются договоренности об укреплении ПВО. Кроме того, лидеры стран "Группы семи" утвердили совместный план действий, который существенно ограничит возможности Кремля финансировать боевые действия.

Дональд Трамп ПВО оборонные технологии
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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