Трамп просит у компаний США разрешение на производство оружия в Европе

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на саммите G7. Фото: Зеленский/Telegram

Президент США Дональд Трамп может официально разрешить американским оборонным компаниям в широких масштабах производить современное вооружение по лицензии непосредственно на территории Европы и Украины. Об этой инициативе американский лидер рассказал журналистам на международном саммите "Группы семи" во Франции. Этот шаг должен быстро устранить дефицит боеприпасов и техники на фронте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Дефицит ракет для ПВО в Украине

Сейчас украинская армия испытывает острую потребность в комплексах ПВО и ракетах-перехватчиках против российской баллистической ракеты.

"Они хотели бы иметь возможность делать это, мы рассмотрим этот вопрос", — ответил Дональд Трамп на вопрос о планах передачи технологий.

Большая часть американских запасов таких ракет ранее была направлена на войну в Иране, поэтому Белый дом ищет возможности производства оружия непосредственно у союзников.

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Обычно США крайне строго охраняют свои интеллектуальные права на оружие, но масштаб этой войны заставил страну изменить правила.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что комплексные лицензии планируется предоставить европейским и украинским предприятиям, обладающим соответствующими мощностями. А президент Франции Эммануэль Макрон также добавил, что Трамп сам настаивает на быстрой мобилизации военных заводов для защиты европейского континента.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны подвели итоги переговоров на саммите G7. Беседы оказались содержательными и могут многое изменить.

Также мы писали, что на саммите G7 были приняты важные для Украины экономические и оборонные решения. В ближайшее время ожидаются договоренности об укреплении ПВО. Кроме того, лидеры стран "Группы семи" утвердили совместный план действий, который существенно ограничит возможности Кремля финансировать боевые действия.