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Главная Новости дня Зеленский примет участие в "Рамштайне": Рютте рассказал подробности

Зеленский примет участие в "Рамштайне": Рютте рассказал подробности

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 10:41
Зеленский примет участие в саммите в Рамштайне: Рютте рассказал подробности
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В ходе встречи союзники обсудят дальнейшую военную поддержку Украины, финансирование и развитие оборонного производства. Также запланирован ряд других встреч с участием стран-членов НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Заседание "Рамштайн" состоится 18 июня

"Это важно. Я имел честь принимать его (Зеленского — ред.) вчера вечером. Он будет на UDCG ( Контактная группа по вопросам обороны Украины — ред.). Это насыщенный день встреч, чтобы обеспечить финансирование и производственную поддержку для Украины", — сказал Рютте.

Он добавил, что в течение дня состоится несколько встреч, посвященных координации помощи Украине и укреплению ее оборонного потенциала.

Заседание "Рамштайн" состоится сегодня, 18 июня.

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Как писали Новини.LIVE, 17 июня Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политики обсудили получение лицензий от США на производство средств ПВО. Кроме того, на повестке дня стоял вопрос пополнения PURL новымивзносами.

Также Новини.LIVE сообщали, что в первый день встречи министров обороны стран НАТО союзники обсудили увеличение оборонных расходов, роль США в системе коллективной безопасности и дальнейшую поддержку Украины. Особое внимание уделили развитию оборонного производства и украинскому опыту противодействия беспилотникам, который в НАТО считают одним из самых эффективных. Сегодня, 18 июня, переговоры продолжатся.

Владимир Зеленский НАТО Рамштайн
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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