НАТО готує нові рішення щодо України та оборони: що вирішили в Брюсселі

Андріс Кулбергс та Марк Рютте. Фото: Reuters

У Брюсселі завершився перший день зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Головною темою стала підготовка до майбутнього саміту Альянсу, який відбудеться 6–7 липня в Анкарі.

Про це в ефірі Вечір.LIVE з місця події повідомила журналістка Галина Остаповець.

Союзники обговорили збільшення оборонних витрат, роль США та підтримку України

Під час засідання союзники зосередилися на двох ключових питаннях — збільшенні оборонних витрат та ролі Сполучених Штатів у системі колективної безпеки НАТО.

Однією з головних тем стало обговорення підвищення оборонних витрат країн-членів Альянсу до 5% ВВП. За попередніми планами, цього показника союзники мають досягти до 2035 року, однак керівництво НАТО закликає пришвидшити цей процес.

Окремо учасники зустрічі обговорили роль Сполучених Штатів у системі колективної безпеки. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що американська військова присутність у Європі не скорочується, а США залишаються ключовим партнером Альянсу.

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Значну увагу союзники приділили Україні. Учасники засідання обговорили подальшу військову допомогу, а також розвиток співпраці у сфері оборонних технологій.

Окремо було відзначено український досвід протидії безпілотникам, який, за оцінками НАТО, є одним із найефективніших у сучасній війні.

У четвер переговори в штаб-квартирі НАТО продовжаться. Також відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Новини.LIVE повідомляли, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не підтвердив можливий візит українського президента Володимира Зеленського до Альянсу найближчими днями. Водночас він також не став його спростовувати.

Новини.LIVE інформували, що прем’єр-міністр Латвії зазначив, що Україна володіє унікальним досвідом у сфері протидії безпілотникам. Він підкреслив, що цей досвід має ключове значення для забезпечення безпеки європейських держав.