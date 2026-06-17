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Головна Новини дня Рютте ухилився від відповіді про візит Зеленського до НАТО

Рютте ухилився від відповіді про візит Зеленського до НАТО

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 17:22
Рютте ухилився від запитання про візит Зеленського до НАТО найближчими днями
Марк Рютте. Фото: TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не спростував приїзд українського лідера Володимира Зеленського до Альянсу найближчими днями. Водночас він його і не підтвердив.

Про це Марк Рютте сказав на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 17 червня.

Приїзд Зеленського до НАТО

Журналістка Новини.LIVE запитала у Марка Рютте, чи очікують в НАТО на приїзд Володимира Зеленського найближчими дням. 

"Ви побачите", — відповів він.

Як писали Новини.LIVE, Рютте повідомив, що Зеленський візьме участь у майбутньому саміті НАТО в обмеженому форматі. Причиною є позиція декількох країн-союзників. Заплановані засідання з участю України відбудуться у скороченому форматі 7-8 липня в Туреччині.

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Крім того, Рютте наголосив на потребі комплексного підходу до підтримки України у війні проти РФ. За його словами, європейським державам варто одночасно гарантувати безперервні постачання озброєння Києву та терміново посилювати власні військові резерви. 

Володимир Зеленський НАТО Марк Рютте
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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