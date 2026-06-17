Рютте уклонился от ответа на вопрос о визите Зеленского в НАТО в ближайшие дни

Марк Рютте. Фото: TT News Agency/Johan Nilsson via REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не опроверг информацию о визите украинского лидера Владимира Зеленского в штаб-квартиру Альянса в ближайшие дни. В то же время он и не подтвердил её.

Об этом Марк Рютте заявил в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 17 июня.

Визит Зеленского в НАТО

Журналистка Новини.LIVE спросила у Марка Рютте, ожидают ли в НАТО визита Владимира Зеленского в ближайшие дни.

"Вы увидите", — ответил он.

Как писали Новини.LIVE, Рютте сообщил, что Зеленский примет участие в предстоящем саммите НАТО в ограниченном формате. Причиной является позиция нескольких стран-союзниц. Запланированные заседания с участием Украины состоятся в сокращенном формате 7–8 июля в Турции.

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Кроме того, Рютте подчеркнул необходимость комплексного подхода к поддержке Украины в войне против РФ. По его словам, европейским государствам следует одновременно гарантировать бесперебойные поставки вооружения Киеву и срочно укреплять собственные военные резервы.