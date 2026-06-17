Рютте подчеркнул, что поддержка Украины должна быть комплексной

Генеральный секретарь Марк Рютте. Фото: кадр из видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости перехода к комплексной стратегии поддержки Украины в войне против России. По его мнению, европейские страны должны одновременно обеспечить стабильные поставки техники в Киев и начать экстренно наращивать собственные боевые запасы. Кроме того, глава Альянса призвал союзников выделять значительно больше средств на закупку оружия.

Об этом Марк Рютте сообщил в Брюсселе, передают Новини.LIVE, работающие на месте событий.

По примеру Польши

Военное командование НАТО требует от партнеров кардинально пересмотреть подходы к финансированию своей оборонной сферы.

"Партнеры должны обеспечить финансирование для закупки и производства необходимых систем вооружений, одновременно наращивая собственные запасы военной техники и боеприпасов", — заявил генсек НАТО.

В качестве успешного примера Марк Рютте привёл Польшу, которая сейчас быстро увеличивает свои расходы, разворачивает новые мощности и при этом не прекращает передавать технику ВСУ.

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Исключительная стойкость Украины

Отдельно глава Альянса отметил героизм украинских бойцов, которые удерживают линию фронта в условиях сильного дефицита ресурсов.

По словам Марка Рютте, учитывая, что Украина уже 4 года демонстрирует исключительную стойкость в войне, НАТО не имеет права сокращать объемы финансовой помощи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский примет участие в июльском саммите Альянса в Анкаре в ограниченном формате. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Украину вновь не допустят к стратегическим обсуждениям блока.

Также мы писали, что только за последние три недели российские войска потеряли больше людей, чем советская армия за 10 лет войны в Афганистане. По подсчётам Альянса, россияне ежемесячно теряют на фронте до 35 тысяч человек.