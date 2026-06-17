Рютте наголосив, що підтримка України має бути комплексною

Генсек Марк Рютте. Фото: кадр із відео

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про необхідність переходу до комплексної стратегії підтримки України у війні проти Росії. На його думку, європейські країни мають одночасно забезпечити стабільні поставки техніки Києву та почати екстрено нарощувати власні бойові запаси. Крім того, керівник Альянсу закликав союзників виділяти значно більше грошей на закупівлю зброї.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

За прикладом Польщі

Військове командування НАТО вимагає від партнерів кардинально переглянути підходи до фінансування своєї оборонної сфери.

"Партнери мають забезпечити фінансування для закупівлі та виробництва необхідних систем озброєнь, водночас нарощуючи власні запаси військової техніки та боєприпасів", — заявив генсек НАТО.

Як успішний приклад Марк Рютте навів Польщу, яка зараз швидко збільшує свої витрати, розгортає нові потужності і при цьому не припиняє передавати техніку ЗСУ.

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Виняткова стійкість України

Окремо керівник Альянсу відзначив героїзм українських бійців, які тримають лінію фронту в умовах сильного дефіциту ресурсів.

За словами Марка Рютте, зважаючи на те, що Україна вже 4 роки демонструє виняткову стійкість у війні, НАТО не має права зменшувати обсяги фінансової допомоги.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський візьме участь у липневому саміті Альянсу в Анкарі в обмеженому форматі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Україну знову не допустять до стратегічних дискусій блоку.

Також ми писали, що лише за останні три тижні російські війська втратили більше людей, ніж радянська армія за 10 років війни в Афганістані. За підрахунками Альянсу, росіяни щомісяця втрачають на фронті до 35 тисяч осіб.