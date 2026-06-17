Рютте: втрати РФ за три тижні більші, ніж за 10 років в Афганістані

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

За три тижні бойових дій на території України армія Російської Федерації втрачає більше особового складу, ніж за всі десять років війни в Афганістані. Як повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, щомісячні втрати росіян сягають 35 тисяч осіб. Натомість Силам оборони України вдалося стабілізувати фронт.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

В НАТО підтвердили колосальні втрати РФ на фронті

Марк Рютте наголосив, що глава Кремля Володимир Путін не демонструє готовності до переговорів для завершення війни, хоча український президент вже висловив згоду на переговори.

За його словами, Північноатлантичний альянс цілком підтримує зусилля лідера Сполучених Штатів Дональда Трампа, які спрямовані на досягнення миру. Описуючи різницю в підходах Києва та Москви, генсек НАТО застосував влучне порівняння: "Для танго потрібні двоє. Президент України готовий сісти за стіл переговорів, але Володимир Путін поки ні".

Також Марк Рютте навів статистику, зазначивши, що лише за три тижні кампанії на українській території Росія трачає більше солдатів, ніж за всі десять років війни в Афганістані. За підрахунками Альянсу, захисники України щомісяця завдають ворогу втрат у кількості до 35 тисяч осіб.

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Генеральний секретар НАТО повідомив, що загальна ситуація змінилася на користь української армії.

"Лінія фронту стала стабільнішою, а просування росіян зупинено більше, ніж два-три місяці тому", — додав Марк Рютте.

Новини.LIVE інформували, що російська пропаганда поширила ШІ-відеозаписи із прапорами РФ нібито на околицях Костянтинівки. Експерти ISW оперативно викрили обман, заявивши, що таким чином вони брешуть Путіну про "тактичні успіхи". Керівник 19-го армійського корпусу ЗСУ Олександр Бакулін пояснив, що окупанти намагаються просочуватися до міста малими групами, але українські штурмовики щодня завдають по них вогневого ураження.

Стабілізацію фронту та провал російського бліцкригу підтверджує і вище керівництво країни. Володимир Зеленський в офіційному інтерв'ю зазначив, що нинішнє становище української армії є значно кращим порівняно з минулим роком. Цю заяву президент зробив за результатами саміту в Лондоні.