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Главная Новости дня Рютте: потери РФ за три недели превышают потери за 10 лет в Афганистане

Рютте: потери РФ за три недели превышают потери за 10 лет в Афганистане

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 13:11
Рютте: потери РФ за три недели превышают потери за 10 лет в Афганистане
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Yves Herman

За три недели боевых действий на территории Украины армия Российской Федерации теряет больше личного состава, чем за все десять лет войны в Афганистане. Как сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, ежемесячные потери россиян достигают 35 тысяч человек. В то же время Силам обороны Украины удалось стабилизировать фронт.

Об этом Марк Рютте сообщил в Брюсселе, передают Новини.LIVE, работающие на месте событий.

В НАТО подтвердили колоссальные потери РФ на фронте

Марк Рютте подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин не демонстрирует готовности к переговорам для завершения войны, хотя украинский президент уже выразил согласие на переговоры.

По его словам, Североатлантический альянс полностью поддерживает усилия лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, направленные на достижение мира. Описывая разницу в подходах Киева и Москвы, генсек НАТО привел меткое сравнение: «Для танго нужны двое. Президент Украины готов сесть за стол переговоров, но Владимир Путин пока нет».

Также Марк Рютте привел статистику, отметив, что всего за три недели кампании на украинской территории Россия теряет больше солдат, чем за все десять лет войны в Афганистане. По подсчётам Альянса, защитники Украины ежемесячно наносят врагу потери в количестве до 35 тысяч человек.

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Такие масштабы уничтожения живой силы существенно сказались на наступательном потенциале оккупантов.

Генеральный секретарь НАТО сообщил, что общая ситуация изменилась в пользу украинской армии.

«Линия фронта стала более стабильной, а продвижение россиян остановлено уже более двух-трех месяцев назад», — добавил Марк Рютте.

Новини.LIVE сообщали, что российская пропаганда распространила ИИ-видеозаписи с флагами РФ якобы в окрестностях Константиновки. Эксперты ISW оперативно разоблачили обман, заявив, что таким образом они лгут Путину о «тактических успехах». Командующий 19-м армейским корпусом ВСУ Александр Бакулин пояснил, что оккупанты пытаются проникать в город небольшими группами, но украинские штурмовики ежедневно наносят по ним огневые удары.

Стабилизацию фронта и провал российского блицкрига подтверждает и высшее руководство страны. Владимир Зеленский в официальном интервью отметил, что нынешнее положение украинской армии значительно лучше по сравнению с прошлым годом. Это заявление президент сделал по итогам саммита в Лондоне.

Марк Рютте война в Украине Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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