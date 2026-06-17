Рютте: участь Зеленського на саміті НАТО буде в обмеженому форматі

Марк Рютте і Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті НАТО в обмеженому форматі через позицію деяких країн-союзників. Офіційна програма української делегації на липневій зустрічі в Анкарі повністю повторить минулорічний досвід. Лідери НАТО знову планують усунути українську сторону від ухвалення стратегічних рішень щодо майбутнього розширення Альянсу.

Про це Генсек НАТО Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

Повторення минулорічних обмежень для України

Офіційні засідання за участю української сторони пройдуть за скороченою програмою 7–8 липня в Туреччині.

Марк Рютте очікує, що формат зустрічей буде точно таким, як і під час попереднього саміту в Гаазі. Тоді через позицію Сполучених Штатів Америки та кількох інших європейських країн повноцінного засідання Ради Україна — НАТО на рівні перших осіб держав за загальним столом так і не відбулося.

"Ми припускаємо, що під час саміту НАТО у липні Україна матиме програму, схожу на ту, що була минулого року в Гаазі. Отже, багато зустрічей, але без окремої зустрічі з усіма 32 лідерами", — заявив Марк Рютте.

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Зворушлива зустріч у Києві

Також Рютте згадав про "вражаючий візит до Києва", де на початку червня відбулося засідання Ради Україна — НАТО на рівні послів за участі Зеленського.

Політик назвав цей досвід вкрай зворушливим.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, Марк Рютте пообіцяв, що на саміті НАТО будуть ухвалені рішення, які потрібні Україні для продовження боротьби. Зокрема, постачання нашій країні перехоплювачів для систем Patriot,

Також ми повідомляли про успішні результати саміту G7 у Франції. За підсумками зустрічей Україна домовилася про додаткове посилення протиповітряної оборони, фінансову підтримку енергетики та посилення економічного тиску на Росію.