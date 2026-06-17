ППО та зброя для України: Рютте розкрив деталі переговорів НАТО

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Omar Havana

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, про що будуть домовлятися союзники по Альянсу в Анкарі. Зокрема, йдеться про Patriot та кошти для постачання іншого озброєння.

Про це Марк Рютте повідомив у Брюсселі, передають Новини.LIVE, які працюють на місці події.

Зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу 18 червня

Рютте повідомив, що на зустрічі увагу приділять на тому, що потрібно Україні для продовження боротьби.

"Йдеться про критично важливий потік обладнання в Україну, що надходить від європейців, а також ті вкрай необхідні засоби, які можуть забезпечити лише США, наприклад, перехоплювачі для систем Patriot, які надзвичайно важливі для захисту ваших міст і критичної інфраструктури", — зазначив він.

За його словами, є велике зобовʼязання з боку США та Європи — підтримувати цей потік, забезпечити, аби гроші були.

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Зазначимо, зустріч міністрів оборони країн-членів Альянсу відбудеться 18 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Вона пройде під головуванням Рютте.

Як писали Новини.LIVE, 13 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч із керівником Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Зокрема, сторони обговорили ситуацію на фронті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни НАТО обговорять можливість Україні нового пакета військової підтримки обсягом 70 млрд євро під час саміту в Туреччині.