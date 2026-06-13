Посилення ППО та активна оборона: Сирський зустрівся з генералом НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та генерал-лейтенант Кертіс Баззард. Фото: Олесандр Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зустрівся із керівником Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Під час перемовин головком детально розкрив поточну оперативну обстановку на передовій та назвав головні інструменти для стримування російської агресії. Також Сирський нагородив союзника "Сталевим хрестом".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Виснаження ворога

Сирський зауважив, що головними пріоритетами для українського війська зараз залишаються посилення систем протиповітряної оборони та перехід до тактики виснаження окупантів.

"Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Це дає змогу виснажувати противника, відновлювати позиції і завдавати максимальних втрат", — повідомив Олександр Сирський.

Перемовини Олександра Сирського з керівником Спеціальної місії НАТО Кертісом Баззардом. Фото: Олесандр Сирський/Telegram

Головне завдання командування полягає в тому, щоб зробити кожну атаку росіян занадто дорогою через масове використання інтелекту та сучасних технологій.

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Почесна нагорода для союзника

Окремо сторони обговорили список критичних потреб для бригад Сил оборони, де перше місце традиційно займає закриття повітряного простору. Бо без повного чи хоча б часткового контролю над небом неможливо гарантувати безпеку української піхоти та логістики на землі.

Керівник Спеціальної місії НАТО, генерал-лейтенант Кертіс Баззард. Фото: Олесандр Сирський/Telegram

Наприкінці зустрічі головком вручив Кертісу Баззарду почесний нагрудний знак "Сталевий хрест" за вагомий внесок у зміцнення наших бойових спроможностей.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін попередив про початок нового етапу повітряного терору з боку РФ, оскільки через відсутність результатів на передовій окупанти планують активізувати удари по мирних містах і цивільній інфраструктурі.

Також ми писали, що в ЗСУ буде впроваджена масштабна реформа. Олександр Сирський заявив, що Збройні Сили позбавляться старої радянської зброї, повністю оновлять оборонку зброєю вітчизняного виробництва та побудують сучасну систему артилерійської розвідки.