Укрепление ПВО и активная оборона: Сырский встретился с генералом НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и генерал-лейтенант Кертис Баззард. Фото: Александр Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский встретился с руководителем Специальной миссии НАТО по безопасности генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом. В ходе переговоров главнокомандующий подробно рассказал о текущей оперативной обстановке на передовой и назвал основные инструменты сдерживания российской агрессии. Также Сырский наградил союзника «Стальным крестом».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Изнурение врага

Сирский отметил, что главными приоритетами для украинской армии сейчас остаются усиление систем противовоздушной обороны и переход к тактике истощения оккупантов.

"Мы должны перехватить стратегическую инициативу, поэтому ведем активную оборону. Это позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить максимальные потери", — сообщил Александр Сырский.

Переговоры Александра Сырского с руководителем Специальной миссии НАТО Кертисом Баззардом.Фото: Александр Сырский/Telegram

Главная задача командования заключается в том, чтобы сделать каждую атаку россиян слишком дорогостоящей за счет массового использования интеллекта и современных технологий.

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Почетная награда для союзника

Отдельно стороны обсудили список критических потребностей для бригад Сил обороны, где первое место традиционно занимает закрытие воздушного пространства. Ведь без полного или хотя бы частичного контроля над небом невозможно гарантировать безопасность украинской пехоты и логистики на земле.

Руководитель Специальной миссии НАТО генерал-лейтенант Кертис Баззард.Фото: Александр Сырский/Telegram

В конце встречи главнокомандующий вручил Кертису Баззарду почетный нагрудный знак "Стальной крест" за весомый вклад в укрепление наших боевых возможностей.

Как сообщали ранее Новини.LIVE ранее, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин предупредил о начале нового этапа воздушного террора со стороны РФ, поскольку из-за отсутствия результатов на передовой оккупанты планируют активизировать удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Также мы писали, что в ВСУ будет проведена масштабная реформа. Александр Сырский заявил, что Вооруженные Силы избавятся от старого советского оружия, полностью обновят оборонку оружием отечественного производства и построят современную систему артиллерийской разведки.