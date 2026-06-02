Жорін: через поразки на фронті РФ ще більше буде атакувати мирні міста

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Фото: Жорін/Telegram

Російські війська, ймовірно, переходять до нового етапу повітряного терору через невдачі на фронті. Відсутність результатів на передовій може спонукати РФ активізувати удари по мирних містах і цивільному населенню. Водночас очікується посилення інтенсивності обстрілів найближчими днями та місяцями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника командира Третього армійського корпусу, підполковника ЗСУ Максима Жоріна у вівторок, 2 червня.

Жорін про посилення ударів РФ по цивільному населенню

Російські війська, за оцінкою Максима Жоріна, переходять до нового етапу повітряних атак на тлі невдач на фронті.

Він зазначає, що ворог не досягає своїх цілей у бойових діях і не може ефективно протистояти українським силам на передовій. З огляду на це, за його словами, Росія дедалі частіше переносить акцент на удари по мирних містах і цивільній інфраструктурі.

Жорін попереджає, що така тактика може означати подальше посилення обстрілів у найближчий період.

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"Важливо усвідомити, що росіяни розпочали новий етап повітряного терору. Їм дійсно зараз не вдається реалізовувати свої плани на фронті. Оскільки вони не здатні нічого протиставити нам на передовій, ще більше будуть атакувати мирні міста та цивільних.

В наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватись — і це не лише про реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, в першу чергу такмеду. Все це про безпеку власну, і своїх рідних", — написав Жорін.

Скриншот повідомлення Жоріна/Telegram

Новини.LIVE інформували, що ввечері 2 червня Володимир Зеленський повідомив, що Росія може здійснити нову масовану атаку на Україну вже цієї ночі. Він нагадав, що під час попереднього удару ворог застосував понад 70 ракет і більш ніж 650 безпілотників по мирних містах. Глава держави закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги.

Новини.LIVE також писали, що Росія змушена посилювати мобілізаційні заходи через значні втрати на фронті, які вже не компенсуються наявними механізмами рекрутингу. У ГУР зазначають, що попри безперервний набір військових з початку повномасштабної війни, Кремль дедалі частіше залучає як власних громадян, так і іноземних найманців. Це свідчить про зростаючі проблеми РФ із поповненням особового складу армії.