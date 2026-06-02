Жорин: из-за провалов на фронте РФ еще больше будет атаковать мирные города

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин. Фото: Жорин/Telegram

Российские войска, вероятно, переходят к новому этапу воздушного террора из-за неудач на фронте. Отсутствие результатов на передовой может побудить РФ активизировать удары по мирным городам и гражданскому населению. При этом ожидается усиление интенсивности обстрелов в ближайшие дни и месяцы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя командира Третьего армейского корпуса, подполковника ВСУ Максима Жорина во вторник, 2 июня.

Жорин об усилении ударов РФ по гражданскому населению

Российские войска, по оценке Максима Жорина, переходят к новому этапу воздушных атак на фоне неудач на фронте.

Он отмечает, что враг не достигает своих целей в боевых действиях и не может эффективно противостоять украинским силам на передовой. Учитывая это, по его словам, Россия все чаще переносит акцент на удары по мирным городам и гражданской инфраструктуре.

Жорин предупреждает, что такая тактика может означать дальнейшее усиление обстрелов в ближайший период.

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"Важно осознать, что россияне начали новый этап воздушного террора. Им действительно сейчас не удается реализовывать свои планы на фронте. Поскольку они не способны ничего противопоставить нам на передовой, еще больше будут атаковать мирные города и гражданских.

В последующие дни и месяцы мы, скорее всего, увидим новый уровень российских обстрелов. Нужно готовиться — и это не только о реагировании на тревоги и запасы необходимых вещей. Напоминаю о курсах военной подготовки, в первую очередь такмеда. Все это о безопасности собственной и своих родных", — написал Жорин.

Скриншот сообщения Жорина/Telegram

Новини.LIVE информировали, что вечером 2 июня Владимир Зеленский сообщил, что Россия может осуществить новую массированную атаку на Украину уже этой ночью. Он напомнил, что во время предыдущего удара враг применил более 70 ракет и более 650 беспилотников по мирным городам. Глава государства призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги.

Новини.LIVE также писали, что Россия вынуждена усиливать мобилизационные мероприятия из-за значительных потерь на фронте, которые уже не компенсируются имеющимися механизмами рекрутинга. В ГУР отмечают, что несмотря на непрерывный набор военных с начала полномасштабной войны, Кремль все чаще привлекает как собственных граждан, так и иностранных наемников. Это свидетельствует о растущих проблемах РФ с пополнением личного состава армии.